У Сан-Франциско запустили безпілотні автобуси

У Сан-Франциско запустили автобуси без водіїв – напередодні регулятори у штаті Каліфорнія схвалили розширення роботи "роботаксі".

Про це повідомляє AP News.

Безкоштовний автобус курсуватиме щодня за фіксованим маршрутом з сімома зупинками і з'єднає житлові квартали з магазинами та громадськими центрами.

У автономному транспортному засобі, який не має ні водійського сидіння, ні керма, працює супроводжуючий, який за потреби може керувати автобусом за допомогою ручного контролера. Шатл може вмістити до 10 пасажирів і працюватиме з 9 ранку до 18 вечора щодня і курсуватиме кожні 20 хвилин.

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У місті є два шатли, тож один з них може заряджатися, поки інший перевозить пасажирів. Послуга шатлу пропонується в рамках грантової пілотної програми, яка має допомогти оцінити, як автономні транспортні засоби можуть доповнити систему громадського транспорту.

Пілотний проєкт автономних шатлів був запущений після того, як Каліфорнійська комісія з комунальних послуг дозволила двом конкуруючим компаніям роботаксі, Cruise і Waymo, пропонувати цілодобові пасажирські перевезення в Сан-Франциско. Шатли експлуатуються компанією Beep.

Каліфорнія надала дозвіл попри численні скарги на те, що таксі без водіїв здійснюють несподівані зупинки, створюють затори на дорогах і блокують проїзд машин екстрених служб. У середу місто звернулося до комісії з проханням призупинити розширення мережі роботаксі.

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