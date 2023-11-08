В Раде зарегистрировали законопроект, необходимый для легализации криптовалют

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об особенностях налогообложения с виртуальными активами. Принятие этого документа является последним шагом на пути легализации криптовалют в Украине.

Текст законопроекта №10225 появился на сайте парламента 8 ноября. Его автором является депутат Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Александр Сова.

Законопроектом установлены особенности налогообложения доходов и доходов от операций с виртуальными активами. В частности, законопроект обязывает юридических и физических лиц вести отдельный учет операций, проводимых ими с виртуальными активами.

Для физических лиц ставка налогообложения операций с криптоактивами составит 18% налога на доходы физических лиц, а также 1,5% военного сбора (итого 19,5%). Базой налогообложения планируется сделать финансовый результат, уменьшенный на стоимость криптоактивов.

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В зависимости от типа налогооблагаемой операции стоимостью актива для физических лиц будет:

сумма расходов на приобретение актива (для сделок по их продаже);

документально подтвержденные расходы по майнингу актива (для операций по созданию);

расходы по НДФЛ и госпошлине, уплаченной по наследованию актива (для операций по передаче активов по наследству или дарению);

расходы, передаваемые плательщиком виртуальных активов (для операций по обмену одних активов на другие).

Налогообложению подлежит только положительный финансовый результат с виртуальными активами. Если же по итогам налогового периода (года) человек получит убытки в торговле криптовалютой, то на сумму этих убытков сможет уменьшить налоговую базу в следующем году.

Для предприятий операции с криптоактивами будут облагаться налогом по ставке 18%. Базой налогообложения станет положительный финансовый результат. При этом криптовалюта не будет объектом обложения НДС.

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Напоминаем:

В июне сообщалось, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона "О виртуальных активах".

Экономическая правда