Киев остается с существенным профицитом, даже после изъятия "военного" НДФЛ - эксперт

У Киева будут оставаться немалые лишние деньги, даже после изъятия "военного НДФЛ".

Об этом заявил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай во время дискуссии по законопроекту №10037, который предусматривает перераспределение "военного" НДФЛ из местных в государственный бюджет (был принят во втором чтении 8 ноября, - ред.).

"Киев остается с профицитом существенным, даже с изъятием НДФЛ. Об этом свидетельствуют данные за 9 месяцев 2023 года", - подчеркнул Гайдай.

По словам эксперта, среди топ-20 профицитных бюджетов, большинство профицита на местном уровне формирует Киев, несмотря на то, что он имеет меньшую долю НДФЛ при распределении и не имеет реверсной дотации.

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Кроме того, ощутимо профицитными являются бюджеты Киевской области, Одессы, Мариуполя (из-за значительного уменьшения расходов и сохранения поступлений от нескольких крупных плательщиков) и Харькова.

При этом, эксперт отметил, что в разрезе отдельных программ расходов местных бюджетов, можно увидеть программы, которые трудно отнести к первоочередным приоритетам во время войны. А также такие, по которым наблюдается вообще аномальный рост расходов.

"Это и организация благоустройства населенных пунктов, по которой по сравнению с восемью месяцами соответствующего года у нас есть в номинальном выражении 45% к 2021 году. Расходы на содержание и развитие автомобильных дорог именно средствами местного бюджета, потому что есть отдельно расходы средствами госбюджета. Так же видим значительный прирост взносов в уставный капитал субъектов хозяйствования. За 9 месяцев там уже точно больше, чем было в 2021 году в номинальном выражении. И есть прирост к предыдущему году тоже", - отметил Юрий Гайдай.

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По словам эксперта, согласно комментариям отдельных представителей органов местного самоуправления, рост расходов по программам благоустройства и взносов средств достаточного капитала, они объясняют тем, что есть потребность перенаправления средств из программ капитальных расходов, по которым ограничено проведение платежей.

"Но, вероятно, есть определенная неэффективность бюджетной политики относительно определения допустимых расходов местных бюджетов и относительно реализации контроля", - отметил он.

Напоминаем:

8 ноября, после принятия Верховной Радой законопроекта №10037, согласно которому военный НДФЛ теперь будет направляться в госбюджет, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теперь у Киева нечем помогать Вооруженным силам.