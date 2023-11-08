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Минцифры планирует перезапустить помощь "єПідтримка" на изучение английского языка

Среда, 8 ноября 2023, 15:15 - Анастасия Жарикова
 
єпідтримка

Министерство цифровой трансформации запустило национальную программу Future Perfect, цель которой популяризировать изучение английского языка. Для этого планируется внедрить денежную помощь в формате "єПідтримки".

Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в колонке для Forbes.

"Для всех украинцев готовим в формате "єПідтримки" денежную помощь для изучения английского. Похожий проект реализовали с ковидными сертификатами, когда украинцы покупали книги, ходили в спортзалы", – заявил вице-премьер.

Также в рамках Future Perfect изучение английского для детей станет обязательным из детского сада.

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"Это коренная трансформация системы образования, потому что нужно подготовить педагогов, которые будут преподавать в дошкольных заведениях. Необходимо изменить тарифную сетку, заработные платы, процесс обучения", – пояснил министр.

Глава Минцифры анонсировал, что для учителей будут предусмотрены безвозмездные программы обучения для получения доступа к качественному образованию и повышению квалификации. Одна из целей – чтобы в каждой школе был нейтов-спикер, который будет обучать онлайн или офлайн.

Также английский станет обязательным в госсекторе. Госслужащие должны будут более активно изучать английский, чтобы общаться с партнерами.

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Напоминаем:

В Минцифре рассказали, что проект "Е-Предприниматель" объединит 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму. Кроме открытия бизнеса, через несколько кликов можно будет получить разрешения для его масштабирования, подать декларацию и прочее.

выплаты Минцифра образование
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