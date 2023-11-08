У Мінцифри розповіли, хто зможе першим скористатися послугою "е-Підприємець"
Проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків можна буде отримати дозволи для його масштабування, подати декларацію та інше.
Про це розповів міністри цифрової трансформації Михайло Федоров.
Утім, спочатку "е-Підприємець" запустять лише для кількох видів діяльності, зокрема:
- салонів краси;
- кафе;
- точок продажу.
Як пояснив Федоров, послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.
"Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом – заповнюйте заяву онлайн", – наголосив міністр.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада ухвалив рішення, яке дозволить проєкту "е-Підприємець" функціонувати на постійній основі.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у наступні три роки уряд має завдання запустити 63 нових цифрових продукти, а діджиталізація залишається наскрізною політикою держави.