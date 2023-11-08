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У Мінцифри розповіли, хто зможе першим скористатися послугою "е-Підприємець"

Середа, 8 листопада 2023, 10:24 - Анастасія Дячкіна

Проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків можна буде отримати дозволи для його масштабування, подати декларацію та інше.

Про це розповів міністри цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Утім, спочатку "е-Підприємець" запустять лише для кількох видів діяльності, зокрема: 

  • салонів краси;
  • кафе;
  • точок продажу.

Як пояснив Федоров, послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.

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"Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом – заповнюйте заяву онлайн", – наголосив міністр.

Нагадаємо: 

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада ухвалив рішення, яке дозволить проєкту "е-Підприємець" функціонувати на постійній основі.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у наступні три роки уряд має завдання запустити 63 нових цифрових продукти, а діджиталізація залишається наскрізною політикою держави.




ФОП уряд підприємництво бізнес
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