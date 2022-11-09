УЗ переводит продажу билетов на поезд Киев - Варшава полностью в онлайн: причины

Укрзализныця с 10 ноября переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев - Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця нарастила объемы международных перевозок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения в 9 раз, запустив 5 новых сообщений в Европу. При этом самым популярным остается прямой рейс Киев - Варшава. На него хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограничено количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар следовать в польскую столицу.

Вместе с тем участились случаи, когда наши пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, которые перепродают билеты "с рук" или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, выявлены случаи поддельных проездных документов", - объясняют в УЗ.

Чтобы этого избежать и обеспечить максимальную прозрачность, УЗ с 10 ноября вводит ряд мер по упорядочению продажи билетов на "варшавский" поезд.

Так, с 10 ноября продажа билетов варшавского направления переводится полностью в онлайн-режим.

"Кассиры в старом "ручном" формате эти билеты не будут реализовывать: не нужно будет стоять в очередях и "охотиться" на билеты, а в прозрачном онлайн-канале железная дорога будет иметь возможность отслеживать и блокировать спекулянтов.

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Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал заказов, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается, чтобы высвободить максимум билетов пассажирам в доступном всем онлайн-канале)", - говорится в сообщении.

Продажа билетов онлайн на направления Киев - Варшава и Варшава - Киев будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.

Возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможен только в претензионном порядке в кассах вокзала.

"Это позволяет прекратить массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные "боты", а затем обмен их на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров. Учтите это при планировании своих путешествий", - говорят в УЗ.

Отныне при возврате через кассу билеты будут возвращаться в общий билетный пул, доступных для всех в онлайн-канале.

"Билеты на менее ажиотажные направления (например, Киев - Хелм, откуда налажена удобная пересадка на Варшаву) можно возвращать в обычном формате, в том числе онлайн, поэтому если не уверены в своих планах - выбирайте соответствующую опцию для путешествия", - добавляют в компании.

Количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев - Варшава - Киев онлайн в одни руки, будет ограничено 4 билетами на один заказ.

Бот-аккаунты пользователей, которые автоматически бронируют серии билетов одновременно, будут блокироваться IT-системой автоматически и необратимо, резюмировали в УЗ.

Экономическая правда