Российский бизнес и граждане влезли в исторически рекордные долги перед банками
Общий объем выданных россиянам и бизнесу кредитов за девять месяцев 2023 года и впервые достиг отметки в 101,2 трлн рублей.
Это следует из данных Центробанка, сообщают российские СМИ.
Только с начала года заимствования выросли на 19%.
Основная часть задолженности приходится на бизнес — 70,5 трлн руб. В свою очередь займы населению составили 30,7 трлн. Больше половину этой суммы приходится на ипотеку — 17,1 трлн.
При этом в розничном кредитовании уже заметны признаки перегрева: повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, что ведет к росту долговой нагрузки.
Особенно тревожной ситуация выглядит на ипотечном рынке: по состоянию на 1 октября прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились по итогам второго квартала 2023-го на 8,2% год к году.
Объем необеспеченных потребительских кредитов по итогам сентября также вырос сильнее, чем доходы россиян — на 15% год к году.
Напоминаем:
27 октября Центробанк России в четвертый раз подряд за два месяца поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пункта — до 15% годовых.
Также Центробанк продолжает ужесточать сдерживающие кредитование меры.
Так, с 1 сентября для банков увеличены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. А с 1 октября - установлены "заградительные" надбавки для ипотеки с первоначальным взносом до 10%.