В России усиливаются инфляционные тенденции: учетную ставку повысили в четвертый раз за три месяца

Банк России 27 октября принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку - на этот раз на 2 процентных пункта - до 15%.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на сообщение Банка России.

Это уже четвертое повышение ставки от регулятора, начиная с 21 июля.

В частности, в июле Центробанк повысил ставку на 1 п.п.

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15 августа, на внеплановом заседании, на фоне растущего инфляционного давления, учетная ставка была повышена сразу на 3,5 п.п.

15 сентября Банк России принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку - на этот раз на 1 п.п. - до 13%.

При этом, в среднесрочном макропрогнозе Центробанк повысил свои ожидания по инфляции по итогам года - с июльских 5-6,5% до 6-7%.

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Напоминаем:

До середины лета 2023 года ключевая ставка центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, держалась на уровне 7,5%.

Столь резкое ужесточение политики ЦБ российская экономика видела лишь дважды за последние 10 лет - в 2014 году, после аннексии Крыма и первой волны западных санкций, и в 2022-м, когда российская армия вторглась в Украину.