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Киев стал членом альянса умных городов G20

Среда, 8 ноября 2023, 13:28 - Анастасия Жарикова

Киев стал членом альянса умных городов Большой двадцатки благодаря достижениям в сфере цифровизации.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"G20 Global Smart Cities Alliance – это глобальное сообщество мировых лидеров в области цифровой трансформации. Приятно, что Киев теперь официально один из них", – отметил замглавы КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

Благодаря членству в Альянсе Киев получит доступ к опыту, лучшим практикам и инструментам, разработанным участниками G20.

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В КГГА отметили, что уникальный опыт сверхбыстрой цифровизации украинской столицы в условиях войны пригодится многим европейским городам.

Заместитель председателя КГГА поблагодарил иностранных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Киев и дальше будет двигаться в технологическом развитии на международной арене.

Напоминаем:

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В приложении "Киев Цифровой" после обновления появился сервис по оплате коммунальных услуг в столице.

Экономическая правда

Киев G20
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