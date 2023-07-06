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У "Київ Цифровий" з'явився сервіс для оплати комунальних послуг

Четвер, 6 липня 2023, 20:35

У застосунку "Київ Цифровий" після оновлення з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці.

Про це повідомляє КМДА.

"Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників", - йдеться у повідомленні.

Оновлений "Київ Цифровий" доступний до скачування в App Store і Google Play.

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