Польша снова выкупила излишки украинской электроэнергии – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

7 ноября в энергосистеме Украины зафиксировали профицит электроэнергии - для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы польский оператор оказывал аварийную помощь, приобретя излишки украинской электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

По словам компании, польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 14:00 дневные часы оказывал аварийную помощь, приобретя излишки украинской электроэнергии объемом 480 МВт-ч.

Также в "Укрэнерго" добавили, что вечером 7 ноября была обстреляна одна из теплоэлектростанций (ТЭС) в восточном регионе. Есть повреждения оборудования, но электростанция продолжила работать и отключения потребителей не было.

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"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

"Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились", - говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что 7 ноября, среднесуточная температура была на 2,5°C ниже, чем в понедельник 6 ноября (10,1°C против 12,6°C). Вечерний максимум потребления электроэнергии во вторник вырос на 1,5% по сравнению с понедельником 6 ноября.

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8 ноября экспорт электроэнергии осуществляется в Словакию, Молдову и Румынию в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 3 042 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 353 МВт.

А импорт электроэнергии осуществляется в дневные и вечерние часы (период максимального потребления) из Словакии и Румынии. Общий объем - 2 175 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.

"В целом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - резюмировали в компании.

Напомним:

НЭК "Укрэнерго" 6 ноября из-за профицита электроэнергии обратилась в Польшу за аварийной помощью в виде срочной закупки излишков.

Экономическая правда