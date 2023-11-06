Польша аварийно закупила украинскую электроэнергию из-за избытка в энергосистеме

НЭК "Укрэнерго" 6 ноября из-за профицита электроэнергии обратилась к Польше за аварийной помощью в виде срочной закупки излишков.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Причиной профицита является активная работа электростанций на ВИЭ (в некоторых регионах погода не только ветреная, но и солнечная).

Так, чтобы сохранить баланс между потреблением и производством и избежать ограничения работы электростанций на ВИЭ НЭК "Укрэнерго" 6 ноября обратился к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии в течение 3 дневных часов общим объемом 900 МВт* год.

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В Укрэнерго объяснили, что эта мера помогает избежать расходов на компенсацию ограничения работы объектов ВИЭ.

Также после текущего ремонта вернулся в работу блок на одной из теплоэлектростанций.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

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Напоминаем:

Во Львовской области из-за отключения линии "Укрэнерго" без света оставались около 76 тысяч потребителей. Остается обесточенной часть потребителей в 7 областях.