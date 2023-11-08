Россияне обстреляли одну из прифронтовых ТЭС

Вечером, 7 ноября, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго.

"Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что жертв в результате обстрелов нет.

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В последний раз враг обстреливал одну из ТЭС компании 30 октября.

"Всего с осени прошлого года, когда начались массированные атаки на энергетику Украины, теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 37 раз. К сожалению, в результате трое наших коллег погибли, а 28 работников были ранены", – отметили в ДТЭК Энерго.

Напомним:

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Вечером 22 октября российские обстрелы повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.