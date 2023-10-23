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Враг обстрелял одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Понедельник, 23 октября 2023, 10:12 - Анастасия Жарикова

Вечером 22 октября российские обстрелы повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК, пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что в условиях атак врага продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы и синхронизируют свои действия с НЭК "Укрэнерго".

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По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, около 22:00 22 октября российские военные атаковали объект инфраструктуры в Донецкой области. Возникший пожар на протяжении нескольких часов ликвидировали подразделения ГСЧС.

Напоминаем:

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" разработала программный продукт, который будет управлять графиками отключений электроэнергии в случае их применения и обеспечит равномерное отключение потребителей.

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ДТЭК ТЭС война энергетика
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