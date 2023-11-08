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В Минцифре рассказали, кто сможет первым воспользоваться услугой "е-Підприємець"

Среда, 8 ноября 2023, 10:24 - Анастасия Дячкина

Проект "е-Підприємець" объединит 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму. Кроме открытия бизнеса, за несколько кликов можно будет получить разрешения для его масштабирования, подать декларацию и прочее.

Об этом рассказал министры цифровой трансформации Михаил Федоров.

Впрочем, сначала "е-Підприємець" запустят только для нескольких видов деятельности, в частности: 

  • салонов красоты;
  • кафе;
  • точек продаж.

Как пояснил Федоров, услугой смогут воспользоваться не только новые ФЛП, но и действующие бизнесы, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра.

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"Важно, что е-Підприємець будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в учреждение с конвертом – заполняйте заявление онлайн", – подчеркнул министр.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 7 ноября принял решение, которое позволит проекту "е-Підприємець" функционировать на постоянной основе.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в следующие три года у правительства есть задача запустить 63 новых цифровых продукта, а диджитализация остается сквозной политикой государства.

ФЛП правительство предпринимательство бизнес
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