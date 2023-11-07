Правительство продолжило проект "е-Предприниматель" на постоянную основу

правительственный портал

Кабинет министров на заседании 7 ноября принял решение, которое позволит проекту "е-Предприниматель" функционировать на постоянной основе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство продолжает курс на создание максимально удобных условий для создания и ведения предпринимательства в Украине. Речь идет о возможности с помощью нескольких кликов на портале "Дія" получить целый пакет услуг", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о таких услугах как государственная регистрация физлица-предпринимателя, регистрация изменений о ФЛП, сообщение об использовании единого счета, регистрация плательщиком единого налога или плательщиком НДС, открытие банковского счета.

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В общей сложности комплексная услуга "е-Предприниматель" включает 12 опций.

"Таким образом, мы убираем бюрократию, радикально экономим время людей, которые хотят начать и развивать собственное дело, оптимизируем процесс предоставления публичных услуг", — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в следующие три года у правительства есть задача запустить 63 новых цифровых продукта, а диджитализация остается сквозной политикой государства.

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Напоминаем:

В августе 2021 года Министерство экономики начало реализовывать проект "Е-предприниматель", позволяющий по одной заявке получить все разрешительные документы на конкретный вид деятельности для открытия бизнеса.

Экономическая правда