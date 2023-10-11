Суд окончательно национализировал два газобетонных завода российского олигарха Молчанова
Апелляционная палата ВАКС подтвердила законность решения о национализации компании "Аэрок", конечным владельцем которой является группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.
Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты.
"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без изменений решение ВАКС, которым взыскано в доход государства 100% доли уставного капитала украинского общества в размере 437,44 млн грн, в отношении которого российская компания ПАО "Группа ЛСР" через немецкую компанию могла совершать действия, тождественные по содержанию праву распоряжения", - говорится в сообщении.
При этом постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Напомним:
В августе Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав производителя стройматериалов ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.
"АЭРОК" владеет двумя газобетонными заводами на Киевщине - в Обухове и Березани.
Прибыль, которую получало украинское ООО "АЭРОК", направляли в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из России.
Активы компании арестовали и передали в управление АРМА.
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Экономическая правда