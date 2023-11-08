Google теперь показывает, сколько памяти используют вкладки Chrome
В Google Chrome добавил быстрый способ узнать, сколько памяти использует каждая вкладка. Эта функция доступна на Mac, Windows, ChromeOS и т.д.
Об этом пишет 9to5Google.
Чтобы проверить использование памяти, необходимо навести курсор на вкладку. Эта функция помогает увидеть, какие страницы больше всего нагружают вашу систему.
Кроме названия страницы и домена, окно, которое появляется при наведении курсора на страницу на панели вкладок, теперь показывает "Использование памяти". К примеру, домашняя страница Google занимает 44 мегабайта памяти.
Чтобы использовать эту функцию, необходимо обновить браузер до последней версии.
Напомним:
Недавно Google объявил, что ключи доступа, которые компания еще с мая 2023 года позиционирует как "начало конца" для привычных паролей, становятся методом входа по умолчанию для всех пользователей.