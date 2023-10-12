Google заменяет привычные пароли на ключ доступа для всех пользователей

Google объявил, что ключи доступа, которые компания еще с мая 2023 года позиционирует как "начало конца" для привычных паролей, становятся методом входа по умолчанию для всех пользователей.

Об этом пишет TechCrunch.

Ключи доступа должны заменить не только традиционные пароли, но и другие системы входа, например, двухфакторную аутентификацию или проверку входа через SMS.

"Ключи доступа – это устойчивая к фишингу альтернатива паролям, которая позволяет пользователям входить в аккаунты с помощью тех же биометрических данных или PIN-кодов, которые они используют для разблокирования своих устройств, или с помощью физического ключа безопасности. Это избавляет пользователей от необходимости полагаться на традиционную комбинацию имени пользователя и пароля, которая в течение длительного времени была чувствительна к фишингу, атакам замены учетных данных, вредоносному программному обеспечению клавиатурного шпиона или ее просто забыли", – объясняет TechCrunch.

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Хотя технологии безопасности многофакторной аутентификации и менеджеры паролей добавляют дополнительный уровень безопасности аккаунтам, защищенным паролем, они не лишены недостатков. К примеру, коды аутентификации, отправленные через текстовые сообщения, могут перехватить злоумышленники, а менеджеры паролей могут взломать.

С другой стороны, ключи доступа состоят из двух частей: одна часть остается на сервере программы или веб-сайта, а другая хранится на устройстве, что позволяет пользователю доказать, что он является законным владельцем аккаунта. Это также делает почти невозможным удаленный доступ хакеров к учетной записи, учитывая, что требуется физический доступ к пользовательскому устройству, даже в случае взлома сервера.

Напомним:

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Еще в мае 2022 года стало известно, что три технологических гиганта – Apple, Google и Microsoft – хотят расширить поддержку беспарольного входа в смартфонах, ПК и браузерах, чтобы до 2023 года избавиться от паролей.