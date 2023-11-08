Украинцы в октябре зарегистрировали 4,5 тысячи электромобилей: топ-5 моделей месяца
Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
А по сравнению с сентябрем 2022 года рынок увеличился на 4,5%.
При этом основная масса зарегистрированных за месяц электромобилей - легковые авто - 4417 шт. (новых - 851 шт., подержанных - 3566 шт.). А из 76 коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.
Среди новых электромобилей на рынке в октябре лидировали:
- Volkswagen ID.4 - 366 ед;
- Toyota BZ4X - 65 ед;
- Honda E - 63 ед;
- Volkswagen ID.6 - 44 ед;
- Audi Q4 e-tron - 24 ед.
Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей традиционно лидирует Nissan Leaf - 573 ед. Далее следуют Tesla Model 3 - 442 ед. и Volkswagen e-Golf - 405 ед. Также в топ-5 Tesla Model Y - 255 ед. и Renault Zoe - 201 ед.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 28,7 тыс электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
К тому же, в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин - с 16 до 20 процентов", - резюмировали в ассоциации.
Напомним:
Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го - на 1%.
Экономическая правда