Украинцы в октябре зарегистрировали 4,5 тысячи электромобилей: топ-5 моделей месяца

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Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

А по сравнению с сентябрем 2022 года рынок увеличился на 4,5%.

При этом основная масса зарегистрированных за месяц электромобилей - легковые авто - 4417 шт. (новых - 851 шт., подержанных - 3566 шт.). А из 76 коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.

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Среди новых электромобилей на рынке в октябре лидировали:

Volkswagen ID.4 - 366 ед; Toyota BZ4X - 65 ед; Honda E - 63 ед; Volkswagen ID.6 - 44 ед; Audi Q4 e-tron - 24 ед.

Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей традиционно лидирует Nissan Leaf - 573 ед. Далее следуют Tesla Model 3 - 442 ед. и Volkswagen e-Golf - 405 ед. Также в топ-5 Tesla Model Y - 255 ед. и Renault Zoe - 201 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 28,7 тыс электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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К тому же, в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин - с 16 до 20 процентов", - резюмировали в ассоциации.

Напомним:

Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го - на 1%.

Экономическая правда