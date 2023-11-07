YouTube тестирует новые функции на основе ИИ для лучшего понимания видео и комментариев

Видеохостинг YouTube анонсировал для подписчиков платной версии приложения функции с генеративным искусственным интеллектом, который сможет давать текстовую выжимку из комментариев и описывать содержимое конкретного видео.

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что пользователи платной подписки смогут испытать новый инструмент на основе ИИ для ответов на вопросы о контенте YouTube и предоставления рекомендаций, а также протестировать новую функцию, которая будет обобщать темы в комментариях к видео.

Обе функции станут частично доступными через Центр новых экспериментов YouTube, а в течение следующих нескольких недель для всех подписчиков YouTube Premium.

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Как объясняет YouTube, участники смогут задавать вопросы о видео, которое они сейчас просматривают, или просить порекомендовать другие материалы, похожие на это видео, используя такие действия, как "порекомендовать связанный контент". Эти разговоры с ИИ будут происходить во время трансляции видео, чтобы не прерывать его воспроизведение.

Кроме того, для резюмирования комментариев будет использоваться генеративный ИИ. YouTube считает, что эта функция также может быть полезной для авторов, поскольку поможет им узнать, о чем говорят подписчики их канала, без необходимости читать все комментарии один за другим.

Также авторы смогут удалить любые комментарии, появляющиеся под определенными темами.

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На данный момент тестирование новых функций доступно только на английском языке. YouTube заявляет, что тесты будут продолжаться в течение следующих нескольких недель и месяцев, поскольку компания собирает отзывы о том, как потребители используют новые функции.

Напомним:

Дочерняя компания Alphabet YouTube, объявила о запуске новых функций, таких как создание и синтез текста, изображения и музыки на основе искусственного интеллекта для создателей контента.