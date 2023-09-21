YouTube анонсував продукти для редагування відео зі ШІ

Дочірня компанія Alphabet YouTube, оголосила про запуск нових функцій, таких як створення та синтез тексту, зображення та музики на основі штучного інтелекту для творців контенту.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що YouTube представив інструмент під назвою Dream Screen, який використовує генеративний ШІ для додавання відео- або графічного фону до коротких відеороликів, які компанія називає Shorts.

Компанія також анонсувала нові виробничі інструменти зі ШІ, які допоможуть редагувати як короткі, так і довгі відео на своїй платформі.

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"Ми представляємо набір продуктів і функцій, які дозволять людям розширити межі творчого самовираження", - сказав Тоні Рід, віце-президент YouTube з питань продуктів для спільнот.

Компанія також анонсувала YouTube Create – мобільний застосунок, покликаний допомогти творцям платформи полегшити роботу над створенням відео. YouTube Create включає в себе такі функції зі ШІ, як редагування та обрізка, автоматичне створення субтитрів, можливість дикторського голосу та доступ до бібліотеки фільтрів і музики без роялті-відрахувань.

Окрім створення відео, YouTube також заявив, що надасть творцям більше інструментів для отримання інсайтів на основі штучного інтелекту, допоможе з автоматичним дублюванням відео та допоможе з пошуком музики і саундтреків для відеороликів.

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Економічна правда.