Убытки "Газпрома" могут достигнуть 1 триллиона

В Госдуме РФ забили тревогу, подсчитав, что прогнозируемый рост убытков "Газпрома" к 2025 году достигнет 1 трлн рублей.

Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на комитет Госдумы по энергетике, который, в свою очередь, ознакомился с прогнозом Института энергетических исследований Российской академии наук.

"В условиях резкого снижения выручки (от экспорта), роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка, получается, что в данных условиях "Газпром" загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка 1 трлн рублей с учетом обязательств по газификации и прочих вещей", — заявил глава энергокомитета Госдумы Павел Завальный.

Чистая прибыль "Газпрома" по итогам первой половины 2023 года составила 296 млрд рублей, это минимальный результат за три года.

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Падение прибыли во многом связано со снижением курса рубля - на 24% к доллару и на 26% к евро.

Прибыль "Газпрома" также сократилась из-за резкого снижения объемов поставок газа в Европу.

В октябре совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу на 2023 год, объем ее финансирования сократился более чем на 334 млрд рублей — он составит почти 1,96 трлн рублей вместо первоначально запланированных 2,3 трлн рублей.

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"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2023 год связана, в частности, с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры", — объяснили в компании.

Напоминаем:

В конце сентября в "Газпроме" подвели итоги первого полугодия 2023 года и заявили об историческом крахе добычи газа. Добыча газа "Газпромом" совершила рекордный в своей истории обвал до 179,45 млрд кубометров.

Ни разу за три десятилетия своей истории крупнейшая газовая компания мира не сокращала производство настолько стремительно.

Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине года составила 296 миллиардов рублей, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года - 2,5 триллиона рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

Чтобы "залатать" бюджет "Газпрома", российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения.