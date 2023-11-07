Убытки "Газпрома" могут достигнуть 1 триллиона
В Госдуме РФ забили тревогу, подсчитав, что прогнозируемый рост убытков "Газпрома" к 2025 году достигнет 1 трлн рублей.
Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на комитет Госдумы по энергетике, который, в свою очередь, ознакомился с прогнозом Института энергетических исследований Российской академии наук.
"В условиях резкого снижения выручки (от экспорта), роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка, получается, что в данных условиях "Газпром" загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка 1 трлн рублей с учетом обязательств по газификации и прочих вещей", — заявил глава энергокомитета Госдумы Павел Завальный.
Чистая прибыль "Газпрома" по итогам первой половины 2023 года составила 296 млрд рублей, это минимальный результат за три года.
Падение прибыли во многом связано со снижением курса рубля - на 24% к доллару и на 26% к евро.
Прибыль "Газпрома" также сократилась из-за резкого снижения объемов поставок газа в Европу.
В октябре совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу на 2023 год, объем ее финансирования сократился более чем на 334 млрд рублей — он составит почти 1,96 трлн рублей вместо первоначально запланированных 2,3 трлн рублей.
"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2023 год связана, в частности, с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры", — объяснили в компании.
Напоминаем:
В конце сентября в "Газпроме" подвели итоги первого полугодия 2023 года и заявили об историческом крахе добычи газа. Добыча газа "Газпромом" совершила рекордный в своей истории обвал до 179,45 млрд кубометров.
Ни разу за три десятилетия своей истории крупнейшая газовая компания мира не сокращала производство настолько стремительно.
Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине года составила 296 миллиардов рублей, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года - 2,5 триллиона рублей.
По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.
Чтобы "залатать" бюджет "Газпрома", российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения.