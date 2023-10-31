VEON не хоче визнавати контроль з боку росіян та оскаржує у суді арешт "Київстару"

Єдиний акціонер компанії "Київстар" - глобальний цифровий оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару".

Про це повідомляє пресслужба "Київстар".

31 жовтня VEON Ltd подав клопотання до суду.

VEON ltd зазначає, що є єдиним власником корпоративних прав у "Київстар". Тому повний або частковий арешт корпоративних прав українського телеком оператора порушує права як VEON, так і його міжнародних інвесторів.

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У своїх поданнях до суду VEON стверджує, що підсанкційні особи (громадяни Росії, олігархи Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов, - ред.) проти яких були спрямовані обмежувальні заходи, не володіють акціями VEON або "Київстар".

А отже, вони не можуть здійснювати будь-які права щодо VEON або "Київстар", не є членами або учасниками будь-яких органів управління компанією, включаючи правління, не мають можливості контролювати або впливати на рішення, прийняті VEON або "Київстар" і не отримують вигоди від VEON або будь-якої з його операційних компаній.

"Як ми обіцяли нашим інвесторам, VEON робить всі необхідні кроки для захисту прав нашої дочірньої компанії "Київстар" і наших міжнародних інвесторів. Бездоганний послужний список VEON і Київстар у наданні послуг в Україні, діалог, який ми встановили минулого тижня в Україні під час візиту нашої делегації й стабільна доступність механізмів та процедур оскарження дають мені впевненість у тому, що ми досягнемо нашої мети, захищаючи наші права ", - сказав генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

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Водночас станом на час публікації ні VEON, ні "Київстар" офіційно не були вручені рішення суду про накладення арешту на корпоративні права в "Київстар".

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За даними джерел ЕП, серед арештованих активів - 100% ПрАТ "Київстар", які КОНТРОЛЮЮТЬСЯ російськими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядденні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем

Про арешт 100% корпоративних прав Київстару спочатку було оголошено на сайті СБУ 6 жовтня 2023 року.

Однак згодом Шевченківський районний суд м. Києва виправив помилку у своєму рішенні й визначив, що арешту підлягають 47,85% корпоративних прав, які ніби то належать підсанкційним особам.

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку.

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