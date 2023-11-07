Экс-владелец Дельта Банка Лагун объявлен в розыск

РБК-УКРАИНА

Бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна, обвиняемого в отмывании 76,5 млн долларов, Шевченковский районный суд Киева 30 октября объявил в розыск.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Экс-владельца АО "Дельта Банк" Н.Лагуна, который находится за границей, объявлен в розыск. Такое решение принял 30 октября Шевченковский районный суд г. Киева по уголовному делу №761/8406/23, в котором М. Лагун выступает обвиняемым в эпизоде по выводу из банка средств на сумму более 76,5 млн долларов", - указано в сообщении.

В ФГВФЛ напомнили, что убытки Дельта Банку были нанесены путем кредитования связанных компаний в Украине и последующим перечислением средств за границу по фиктивным контрактам.

Реклама:

"Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватки средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка", - подчеркнул Фонд.

Отмечается, что кроме этого дела по выводу средств из банка, в судах на этапе подготовительных заседаний находятся еще два хозяйственных иска к Лагуну, как председателю наблюдательного совета, на 22,86 млрд грн и 791,2 млн грн.

Как указано в сообщении, с 6 по 10 ноября этого года суды разных инстанций рассмотрят иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам более 20 банков, которые причастны к нанесению убытков этим банкам или их кредиторам.

Реклама:

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 8 ноября продолжит рассмотрение жалобы ФГВФЛ на решение суда апелляционной инстанции по иску к связанным лицам банка "Михайловский" на сумму 742,6 млн грн.

Отмечается, что этот суд в тот же день рассмотрит вопрос ранее наложенного судом низшей инстанции ареста на активы Константина Жеваго на 46 млрд грн в рамках дела о возмещении убытков, причиненных банку "Финансы и Кредит" и его кредиторам.

В среду, 8 ноября, та же судебная инстанция продолжит рассмотрение жалобы Фонда по иску к связанным лицам "Финростбанка" на 30 млн грн, а 9 ноября суд продолжит рассмотрение жалобы ФГВФЛ к связанным лицам банка "Форум" на более чем 1 млрд грн.

Напоминаем:

В 2022 году стало известно, что бывший мажоритарный владелец обанкротившегося в 2015 году "Дельта Банка" Николай Лагун устроился на работу и перечисляет свою "зарплату" в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным "Ощадбанком", который составляет 4,5 миллиарда гривен.

Лагун уехал из Украины в 2015 году и вернулся весной 2020 года.

Летом 2021-го устроился экономистом в частную компанию - с 40-часовой рабочей неделей и зарплатой, 100% которой, по его же заявлению, шли в счет погашения долга.

При этом все арестованное имущество банкира, по информации генерального прокурора, стоило 790 миллионов гривен.

В конце ноября 2022 года Печерский райсуд Киева разрешил Лагуну выезжать из Украины.