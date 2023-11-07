Британскую Mondi исключили из перечня спонсоров войны: окончательно вышла из РФ

mondi group

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ислючило британскую группу компаний Mondi из перечня международных спонсоров войны – компания завершила продажу бизнеса в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие сделки и разместил соответствующее объявление на Лондонской фондовой бирже.

Также компания направила письмо НАПК, где отметила выполнение условий, позволяющих исключить ее из перечня: продажа крупнейшего и последнего актива компании в России – целлюлозно-бумажного комбината АО "Монты Сыктывкар" и полный выход на российский рынок.

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"Мы благодарны компании Mondi за принятие единственно правильного решения – прекратить спонсировать российскую агрессию. Это вызывает уважение бренда от цивилизованного мира. Мы желаем процветания и развития бизнеса Mondi и любого другого, выбирающего ценности свободы, демократии и социальной ответственности, призываем следовать их примеру", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК добавили, что открыты к сотрудничеству с международным бизнесом и готовы провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня каждой отдельной компании.

Напоминаем:

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Британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в РФ, АО "Монди Сыктывкар" компании "Сезар Инвест" за 80 млрд рублей (775 млн евро).

О планах продать свои активы в РФ Mondi объявила еще в мае 2022 года.

Экономическая правда