Все разделы
Укр / Рус

Британскую Mondi исключили из перечня спонсоров войны: окончательно вышла из РФ

Вторник, 7 ноября 2023, 17:01 - Анастасия Жарикова
 
mondi group

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ислючило британскую группу компаний Mondi из перечня международных спонсоров войны – компания завершила продажу бизнеса в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие сделки и разместил соответствующее объявление на Лондонской фондовой бирже.

Также компания направила письмо НАПК, где отметила выполнение условий, позволяющих исключить ее из перечня: продажа крупнейшего и последнего актива компании в России – целлюлозно-бумажного комбината АО "Монты Сыктывкар" и полный выход на российский рынок.

Реклама:

"Мы благодарны компании Mondi за принятие единственно правильного решения – прекратить спонсировать российскую агрессию. Это вызывает уважение бренда от цивилизованного мира. Мы желаем процветания и развития бизнеса Mondi и любого другого, выбирающего ценности свободы, демократии и социальной ответственности, призываем следовать их примеру", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК добавили, что открыты к сотрудничеству с международным бизнесом и готовы провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня каждой отдельной компании.

Напоминаем:

Реклама:

Британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в РФ, АО "Монди Сыктывкар" компании "Сезар Инвест" за 80 млрд рублей (775 млн евро).

О планах продать свои активы в РФ Mondi объявила еще в мае 2022 года.

Экономическая правда

компании бизнес Британия Россия война
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
"Новая почта" по итогам трех кварталов получила более 3 миллиардов прибыли 7 ноября 2023, 13:49
Meta запретила политическим рекламодателям использовать ее новые рекламные ИИ-инструменты 7 ноября 2023, 12:23
Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве в США: долги оценили в $19 миллиардов 7 ноября 2023, 10:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте