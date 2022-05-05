Виробник упаковок і паперу Mondi продасть три свої заводи і повністю піде з РФ

Виробник упаковки та паперу Mondi продасть свої активи у Росії - у РФ групі належать три підприємства, на яких працюють 5300 співробітників.

Про це йдеться у заяві компанії.

"З моменту оголошення 10 березня, оцінивши всі варіанти, Рада директорів вирішила позбутися російських активів групи.

Процес продажу цих великих активів є складним з операційної та структурної точки зору і здійснюється в постійно мінливому політичному та правовому середовищі. Таким чином, немає впевненості про терміни укладання угоди, а також про її структуру", - заявили в компанії.

Станом на 31 грудня 2021 року вартість російських активів становила 687 мільйонів євро, кажуть в Mondi.

Підприємство "Монді СЛПК" у республіці Комі - найбільший актив групи у Росії, на ньому працює 4,5 тис людей.

Економічна правда