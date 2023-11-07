Забастовки на границе: Украина до сих пор не получила требований от польских перевозчиков

Польские забастовщики продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной – "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В то же время, украинская сторона до сих пор не получила официальных требований от протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Находимся в постоянной коммуникации с нашим Посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы разрешить ситуацию. По состоянию на сегодняшний день официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны", – отметили в ведомстве.

В Министерстве добавили, что из информации, доступной из сообщений медиа и соцсетей, среди требований: отмена транспортного безвиза – то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Путь".

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"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты для конструктивного диалога. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены", – подчеркнули в Министерстве.

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Напомним:

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На украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска из-за забастовки польских перевозчиков начались усложнения движения грузового транспорта.

Польские перевозчики с участием 200 человек и в присутствии 100 тягачей планировали провести однодневную забастовку на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе 3 ноября.

Однако дата начала блокады движения грузового транспорта была перенесена на 6 ноября.