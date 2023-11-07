Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве в США: долги оценили в $19 миллиардов

reuters

Сеть коворкингов и офисов WeWork, стремительный взлет и падение которой изменили офисный сектор во всем мире, обратилась за защитой от банкротства в США после того, как ставка стартапа на компании, использующие больше общего офисного пространства, провалилась.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг является признанием со стороны SoftBank, которая владеет около 60% стартапа и инвестировала в его развитие миллиарды долларов, что компания не сможет выжить, если не пересмотрит свои дорогие договоры аренды в условиях банкротства.

Представитель WeWork заявил, что около 92% кредиторов компании согласились конвертировать свой долг в акционерный капитал в рамках соглашения о реструктуризации, что покроет около 3 миллиардов долларов долга.

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Компания, которая также намерена подать заявление о банкротстве в Канаде, заявила, что рассчитывает на финансовую ликвидность, необходимую для продолжения нормального ведения бизнеса, и что эти процедуры не повлияют на ее подразделения за пределами США и Канады, а также на ее франчайзи по всему миру.

По состоянию на конец июня WeWork имел офисные помещения в 777 локациях по всему миру.

SoftBank заявил, что считает соглашение о поддержке реструктуризации WeWork надлежащим шагом для реорганизации бизнеса компании и выхода из процедуры банкротства по Главе 11 Кодекса США о банкротстве.

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"SoftBank продолжит действовать в наилучших долгосрочных интересах наших инвесторов", - говорится в заявлении японской компании.

В этом году акции WeWork упали примерно на 98,5%.

"Прибыльность остается призрачной, поскольку WeWork борется с дорогой арендой и отказом корпоративных клиентов из-за тенденции к работе из дома. Во втором квартале 2023 года, когда компания в последний раз отчитывалась о финансовых результатах, 74% доходов WeWork ушло на оплату аренды помещений.

В заявлении, поданном в суд по банкротству в Нью-Джерси, WeWork указал активы в размере 15,06 млрд долл и обязательства в размере 18,66 млрд долл по состоянию на 30 июня.

"WeWork может воспользоваться положениями Кодекса США о банкротстве, чтобы избавиться от обременительных договоров аренды", - отметила юридическая фирма Cadwalader, Wickersham & Taft LLP в обращении к арендодателям на своем вебсайте в августе. Некоторые арендодатели готовятся к значительным изменениям.

"В рамках сегодняшней заявки WeWork просит предоставить возможность отказаться от аренды определенных помещений, которые в основном не работают, и все участники, которых это касается, получили заблаговременное уведомление", - говорится в заявлении компании.

Под руководством своего основателя Адама Неймана WeWork стал самым дорогим стартапом США стоимостью 47 миллиардов долларов. Он привлек инвестиции от "голубых фишек", включая SoftBank и венчурную компанию Benchmark, а также поддержку крупных банков с Уолл-стрит, в том числе JPMorgan Chase.

Стремление Неймана к стремительному росту за счет прибыли и разоблачения его эксцентричного поведения привели к его отстранению от должности и срыву первичного публичного размещения акций в 2019 году.

SoftBank был вынужден удвоить свои инвестиции в WeWork и назначил на должность генерального директора ветерана рынка недвижимости Сандипа Матрани. В 2021 году компания все же вышла на биржу, но со значительно более низкой оценкой, чем планировалось ранее.

WeWork удалось внести изменения в 590 договоров аренды, сэкономив около 12,7 млрд долл фиксированных арендных платежей. Но этого было недостаточно, чтобы компенсировать последствия пандемии COVID-19, которая заставила офисных работников сидеть дома.

Многие арендодатели, которые также испытывали трудности, не имели достаточных стимулов для того, чтобы предоставить WeWork послабления в условиях договоров аренды.

Хотя WeWork имел определенный успех в привлечении крупных конгломератов в качестве клиентов, многие из его клиентов были стартапами и малыми предприятиями, которые сократили свои расходы, когда инфляция стремительно выросла, а экономические перспективы ухудшились.

К проблемам WeWork добавилась конкуренция со стороны собственных арендодателей. Компании коммерческой недвижимости, которые традиционно заключали только долгосрочные договоры аренды, начали предлагать краткосрочную и гибкую аренду, чтобы справиться со спадом в офисном секторе.

WeWork провел реструктуризацию долгов, но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить банкротство. На прошлой неделе компания добилась от кредиторов семидневной отсрочки на выплату процентов, чтобы выиграть больше времени на переговоры с ними.

Напомним:

Сообщалось, что американская сеть коворкингов WeWork планирует подать заявление о банкротстве - компания борется с огромной кучей долгов и значительными убытками.

Экономическая правда