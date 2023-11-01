Сеть коворкингов WeWork, которую оценивали в почти $50 миллиардов, готовится к банкротству

reuters

Американская сеть коворкингов WeWork планирует подать заявление о банкротстве уже на следующей неделе - компания борется с огромной кучей долгов и значительными убытками.

Об этом пишут The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.

Акции стартапа сразу упали на 32% на торгах после того, как WSJ впервые сообщил об этой новости. В этом году они в целом упали примерно на 96%.

Ранее WeWork заявила, что заключила соглашение с кредиторами о временной отсрочке выплат по части долга, поскольку льготный период близится к концу.

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По состоянию на конец июня компания имела чистый долгосрочный долг в размере 2,9 миллиарда долларов и более 13 миллиардов долларов по долгосрочным договорам аренды, в то время как рост стоимости заимствований наносит ущерб сектору коммерческой недвижимости.

"Подача WeWork заявления о банкротстве будет означать потрясающий поворот судьбы для компании, которая в 2019 году оценивалась в 47 миллиардов долларов, и станет черным пятном для инвестора - SoftBank, который потерял миллиарды.

Компания находится в затруднительном положении с тех пор, как ее планы выйти на биржу в 2019 году сорвались из-за скептицизма инвесторов относительно ее бизнес-модели, которая заключается в долгосрочной аренде и краткосрочной сдаче в аренду, а также из-за беспокойства по поводу значительных убытков", - пишет Reuters.

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Проблемы WeWork не утихали и в последующие годы. Ей таки удалось выйти на биржу в 2021 году по значительно сниженной оценке. Ее главный инвестор, японский конгломерат SoftBank, вложил десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать стартап, но компания продолжала терять деньги.

В августе WeWork выразил "значительные сомнения" относительно своей способности продолжать деятельность, а многочисленные топ-менеджеры, включая генерального директора Сандипа Матрани, уволились в этом году.

Экономическая правда