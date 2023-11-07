Обувной гигант Nike подал в суд на New Balance и Skechers за нарушение патентных прав

unsplash

Обувной гигант Nike подал федеральный иск против конкурентов New Balance и Skechers, обвиняя их в нарушении патентов, связанных с технологией Nike для изготовления верхней части кроссовок.

Об этом пишет Reuters.

В исках говорится, что несколько видов спортивной обуви New Balance и кроссовок Skechers неправильно используют запатентованную технологию Nike "Flyknit" для обуви для бега, футбола и баскетбола.

В заявлении New Balance говорится, что компания "полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов, но Nike не обладает эксклюзивным правом на разработку и производство обуви традиционными методами производства, которые использовались в отрасли на протяжении десятилетий".

Реклама:

Технология Flyknit "использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с целевыми областями поддержки, эластичности и воздухопроницаемости". В исках сказано, что запатентованная технология позволяет производить высокоэффективный верх с меньшим количеством материалов и отходов.

Nike попросила в суде возмещение неопределенной суммы денежного ущерба и определения суда о постоянной блокировке New Balance и Skechers нарушения патентов.

Ранее Nike подал в суд на Adidas, Puma и Lululemon за нарушение патентов Flyknit. Adidas и Puma урегулировали свои судебные тяжбы, тогда как дело Nike против Lululemon все еще продолжается.

Реклама:

Напомним:

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в очередной раз стал лидером глобального рейтинга самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары".