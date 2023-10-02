Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире: обнародован ежегодный рейтинг

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в очередной раз стал лидером глобального рейтинга самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары".

Об этом говорится в ежегодном исследовании компании Brand Finance, передает "Интерфакс-Украина".

Nike сохраняет за собой первое место с 2015 года, когда вышел первый отчет по этой категории товаров.

Хотя стоимость бренда, принадлежащего производителю из США, за год снизилась на 5,6%, она оценивается в $31,3 млрд, что является самым высоким результатом в мире.

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На второй строчке, как и годом ранее, расположился французский бренд Louis Vuitton, стоимость которого выросла сразу на 12,2% и составляет $26,29 млрд.

Третью позицию занял другой люксовый бренд из Франции - Chanel, который продемонстрировал уверенный рост в 27%, до $19,39 млрд, и потеснил в списке Gucci.

Составители рейтинга особо отметили бренд пуховой одежды Bosideng из Китая, который смог выйти на европейский рынок и хорошо себя зарекомендовать. В этом году Bosideng International активно сотрудничала с известными дизайнерами, в частности с французским модельером Жан-Полем Готье, а продукция компании появлялась на престижных модных показах.

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Несмотря на то, что сейчас стоимость бренда Bosideng составляет всего $1,9 млрд (47-е место), в Brand Finance считают его перспективным.

Самый динамичный бренд принадлежит французскому дому моды Celine: за год его стоимость выросла на 51%, до $2,9 млрд. Авторы отчета связывают такой существенный рост с деятельностью креативного директора Эди Слимана, который пришел в компанию в 2018 году после 16 лет работы в Christian Dior и Yves Saint Laurent.

За исключением крупнейших брендов, производители продукции класса "люкс" в последнее время сталкиваются с некоторыми сложностями, что обусловлено, среди прочего, ростом популярности спортивной одежды, отмечают авторы исследования.

Такие гиганты "быстрой моды", как H&M и Zara, также испытывают трудности: с момента выхода предыдущего рейтинга стоимость этих брендов упала на 26% и 15% соответственно.

Ослабление их позиций связано с непрозрачной политикой в вопросах экологии, сообщается в отчете. Так, было установлено, что серия одежды Conscious Collection от H&M, которая позиционируется как экологичная и созданная с использованием переработанных отходов, на самом деле содержит еще больше синтетических материалов, чем товары из традиционных коллекций бренда.