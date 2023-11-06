ИИ-стартап Aleph Alpha привлек полмиллиарда долларов от немецких промышленных гигантов

ЙОНАС АНДРУЛИС CEO ALEPH ALPHA getty images

Стартап в сфере искусственного интеллекта Aleph Alpha привлек более 500 млн долларов от консорциума немецких промышленных гигантов и финансовых инвесторов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Aleph Alpha работает над созданием европейского конкурента большим языковым моделям (LLM), таким как ChatGPT и Bard.

Schwarz Group и венчурное подразделение Robert Bosch GmbH присоединились к группе из семи новых инвесторов в раунде финансирования, в которую вошли SAP SE и Hewlett Packard Enterprise.

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Компании заявили, что их инвестиции включают "обязательства по совместному развитию бизнеса" с Aleph Alpha, но не предоставили дополнительных деталей. Крайний для Aleph Alpha раунд привлечения 23 млн евро был в 2021 году.

Компания Aleph Alpha была основана в Гейдельберге, Германия, Йонасом Андрулисом, бывшим инженером SAP и Apple. Хотя компания работает над технологией LLM, Андрулис предложил дополнительные услуги для европейских предприятий, такие как безопасность и конфиденциальность данных.

В инвестиционном объявлении Aleph Alpha не указана оценка.

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