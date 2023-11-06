"Украинские распределительные сети" получили государственные доли еще 5 облэнерго

Украинские "шахеды", снаряды и коррупционные лазейки в Укроборонпроме. Интервью с директором Германом Сметаниным Что изменилось в работе госхолдинга с появлением нового руководителя, какие приоритеты в производстве оружия, беспилотников и что происходит с ракетной программой. (укр)

Украина теряет валюту из-за "черного" зерна. Как власти пытаются перекрыть схемы с экспортом урожая Миллиарды долларов не возвращаются в страну. Как недобросовестные экспортеры выводят валюту из Украины и почему правоохранители, Нацбанк и правительство только сейчас начали активно бороться со схемным экспортом зерна. (укр)