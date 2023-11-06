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"Украинские распределительные сети" получили государственные доли еще 5 облэнерго

Понедельник, 6 ноября 2023, 20:02 - Анастасия Жарикова

Министерство энергетики передало государственные пакеты акций 5 операторов системы распределения электроэнергии АО "Украинские распределительные сети".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"АО "Украинские распределительные сети" приобрело права акционера государственных пакетов акций еще пяти операторов системы распределения. )", - говорится в сообщении.

"Украинские распределительные сети" сконцентрировали государственные пакеты акций семи облэнерго в разных регионах страны - ранее компания получила государственные доли АО "Хмельницкоблэнерго" и АО "Николаевоблэнерго".

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Напоминаем:

В ноябре 2022 года Кабинет министров своим решением объединил "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго" во вновь созданное государственное предприятие "Украинские распределительные сети".

облэнерго компании
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