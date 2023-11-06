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Французская Verney-Carron поставит Украине оружие на 36 миллионов евро

Понедельник, 6 ноября 2023, 18:20 - Анастасия Жарикова

Французская оборонная компания Verney-Carron и Укрспецэкспорт подписали рамочное соглашение о поставках трех видов вооружения на 36 миллионов евро.

Об этом говорится в контракте, передает liga.net.

Этот рамочный контракт предусматривает поставку старейшим французским производителем оружия 10 000 штурмовых винтовок, 2000 снайперских винтовок и 400 гранатометов.

Выполнение этого рамочного контракта зависит от установления необходимого финансирования, которое могут предоставить украинские и французские фонды.

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Поставки квалификационных партий намечены на начало 2024 года. Первые серийные поставки планируются через 6 месяцев после выполнения рамочного контракта при получении Verney-Carron необходимых разрешений на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере оружия.

Процесс доставки продлится 10 месяцев.

Напоминаем:

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В Украине зарегистрировали совместное предприятие немецкого концерна Rheinmetall и АО "Украинская оборонная промышленность".

компании оружие война
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