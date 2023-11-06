"Укргаздобыча" пробурила две скважины: добычу вырастет на полмиллиона кубометров

Укргаздобыча

"Укргаздобыча", входящая в Группу Нафтогаз, пробурила две высокодебитные скважины, которые увеличили суточную добычу на 500 тысяч кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Одна из скважины является разведывательной на недавно открытом месторождении, другая – эксплуатационной на месторождении, которому более 50 лет.

Место бурения разведывательной скважины определили благодаря проведенным ранее 3D-сейсморазведывательным исследованиям.

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Результаты бурения второй скважины позволили увеличить добычу газа по отношению к месторождению на 156 тыс куб. м, а также уточнить геологическое устройство месторождения и наметить дальнейшие планы по бурению следующих скважин.

"Мы продолжаем работать как с новыми, так и старыми месторождениями, и видим, что наши подходы показывают эффективность: на этих месторождениях это уже не первые успешные высокодебитные скважины, которые добавляют существенный плюс к общей добыче компании", - прокомментировал в.и.о. гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

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"Укргаздобыча" объявила о запуске еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс кубометров газа в сутки – 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях в возрасте 45-55 лет, еще одна - полностью новая.

Экономическая правда