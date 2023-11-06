Міненерго повідомило про знеструмлення у семи областях

фото: укренерго

На Львівщині через відключення лінії "Укренерго" без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів. Залишається знеструмленою частина споживачів у 7 областях.

Про це повідомляє Міненерго.

За словами міністерства, на Львівщині вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго", внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів - наразі усіх заживлено.

"Енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості", - йдеться у повідомленні.

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При цьому на Харківщині до мережі підключили декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло майже 100 абонентам.

"У Запорізькій області відбулося короткострокове відключення майже 2000 абонентів. Наразі усіх абонентів під’єднано до мережі електропостачання.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тисячі споживачів. Найбільше - на Одещині та Донеччині", - звітують в міністерстві.

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На ЗАЕС фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі - наразі він становить 15,67 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

При цьому комерційний імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови за минулу добу становив 1430 МВт-год. Експорт до Молдови - 550 МВт-год.

Економічна правда