Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ ожидают снижения учетной ставки в декабре

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают снижения в декабре учетной ставки на 1 процентный пункт - до 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по результатам дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

Соответственно, ожидается и корректировка других ставок НБУ по операциям с банками.

"Все члены КМП видят возможность дополнительного смягчения процентной политики при условии успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму и отсутствии заметного ухудшения баланса рисков. Большинство участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки на 1 п. п. до 15% в декабре с соответствующей корректировкой других ставок НБУ по операциям с банками", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что несколько членов КМП видят предпосылки для более существенного снижения учетной ставки и других ставок по операциям НБУ с банками - на 2 п. п.

Но участники дискуссии в целом согласились, что пространство для смягчения процентной политики в 2024 году пока представляется ограниченным, учитывая планы по валютной либерализации и ожидаемое определенное ускорение инфляции в следующем году.

В то же время потребительская инфляция в сентябре замедлилась до 7,1%, а базовая - до 8,4% в годовом измерении. Впервые с начала полномасштабной войны оба показателя снизились до однозначного уровня. По оценкам НБУ, замедление инфляции продолжалось и в октябре.

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Одной из важных предпосылок сохранения устойчивости валютного рынка будет оставаться достаточная привлекательность гривневых инструментов, ведь НБУ должен будет удерживать достаточно высокие ставки и по операциям с банками

Еще несколько членов КМП предположили, что НБУ может пересмотреть прогноз учетной ставки в новом прогнозном цикле в январе в случае положительных изменений в балансе рисков для курсовой устойчивости и ценовой динамики.

Основанием для этого может быть, в частности, подтверждение ритмичности поступления международной помощи, улучшение ожиданий и большая, чем ожидается сейчас, сбалансированность валютного рынка.

Указанное развитие событий позволит НБУ двигаться в сторону дальнейшего снижения процентных ставок.

Напоминаем:

В июне 2022 года учетная ставка в Украине поднялась с 10% до 25% годовых.

22 июля 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых.

14 сентября правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.

26 октября Нацбанк снизил учетную ставку до 16%.

Следующее заседание по рассмотрению вопроса учетной ставки запланировано на 14 декабря.