Хомутынник заявил, что успел продать долю в "Укрнефтебурении" до ее национализации

Виталий Хомутынник Фото: ЭП

Инвестфонд Cascade Investments бизнесмена Виталия Хомутынника с 2020 по 2023 годы вышел, в частности, из таких крупных компаний, как Kernel, JKX Oil&Gas и "Укрнефтебурение".

Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на письменный ответ Хомутынника на запрос.

Бизнесмен рассказал изданию, что продал свою долю в "Укрнефтебурении" еще до ареста корпоративных прав компании и ее национализации в апреле-мае 2023 года.

"Cascade Investment согласовали соглашение (о выходе из компании) в конце 2021 года.

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Из-за начала войны оно очень трансформировалось. В результате мы вышли из компании за сумму в два раза меньше, чем заходили, но остался большой апсайд в виде нераспределенных дивидендов", - заявил финансовый директор Cascade Investment Константин Вьюшинский.

По его словам, пакет продали украинскому предпринимателю. Вьюшинский не предоставил других деталей.

"По оценке Forbes, на апрель 2023-го, стоимость компании - около 500 млн долл. Прибыль "Укрнефтебурения" в 2022-м - 3,8 млрд грн, выручка - 9,7 млрд грн. По сравнению с 2021 годом прибыль снизилась на треть, выручка - на четверть. Совладельцами "Укрнефтебурения" с середины нулевых были Игорь Коломойский, Хомутынник и Павел Фукс.

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Какой была доля Хомутынника? Единственная известная деталь: в 2016-м бизнесмен рассказывал изданию НВ, что ему принадлежит 50% кипрской компании Deripon Commercial Ltd, которая владеет 44,9% акций УНБ. Остальные в Deripon, по словам Хомутынника, были у Игоря Коломойского. Среди других акционеров также была британская JKX Ukraine B.V. (Нидерланды), которой принадлежало 10% УНБ. Свои 20% материнской JKX Oil&Gas Хомутынник продал еще в 2020 году", - пишет Forbes.

В сентябре в комментарии УП о продаже своей доли рассказал другой совладелец "Укрнефтебурения" Павел Фукс. По его словам, это произошло в 2018 году.

Как добавляет Forbes, Cascade Investment Хомутынника до сих пор принадлежит 50% в компании "Укргаз Инвест", которая работает на условиях договора о совместной деятельности с "УНБ".

"Вторая половина - у бывшего депутата Игоря Абрамовича. За первое полугодие 2023-го компания задекларировала 17,1 млн грн дохода и 4,7 млн грн чистой прибыли, свидетельствуют данные YouСontrol", - пишет издание.

Также, как отмечает Forbes, Cascade Investment Хомутынника, который владел 7% пакета акций Kernel, продал все акции агрохолдинга.

"Компания Namsen Limited Андрея Веревского, владелец около 38,05% акций Kernel, объявила о выкупе остальных у миноритарных инвесторов по 18,5 злотых. Для большинства это означало большие потери. Средний курс бумаг с момента размещения до начала российской агрессии против Украины составлял около 50 злотых. До войны же Kernel выкупал свои акции еще дороже - по 56. Миноритарии обвинили Веревского в использовании рыночной конъюнктуры для выкупа акций по самой низкой цене.

Хомутынник согласился. Он уверяет, что обошелся без убытков, хотя заработал меньше, чем рассчитывал", - говорится в материале Forbes.

Cascade Investment Хомутынника купил первые 5% акций Kernel в октябре 2015-го и к концу 2017 года увеличил свой пакет до 6,59%. "В планах было получить 3-4Х на инвестицию, и если бы не началась война, то, скорее всего, так и было бы", - заявил Вьюшинский.

Как пишет Forbes, первую часть акций Cascade Investment продал на Варшавской фондовой бирже в 2020-м - летом 2021 года компания отчитывалась, что ее доля в Kernel составляет 4,99%. Вторую - во время обратных выкупов shares buy-back, объявленных Kernel. Третью - в 2023-м, во время делистинга.

При этом компанию "Каскад-Агро" с более 50 тыс га земли Хомутынник продал в 2021 году группе компаний "Альфа-Капитал" Александра Павлюченко. По словам Вьюшинского, компанию продали за 1500 долл за гектар с техникой и элеваторами, а также оборотным капиталом, который на момент продажи составлял более 30 млн долл

Вьюшинский добавил, что предварительно "Каскад-Агро" должны были продать Kernel - в феврале 2021 года Kernel подал заявку в АМКУ на получение разрешения на приобретение. "Когда информация о продаже стала публичной, к нам обратился "Альфа-Капитал" и сделал лучшее предложение", - пояснил он.

Хомутынник также сообщил, что фонд Cascade Investment сосредоточился на недвижимости, венчурных компаниях и фондах. Так, осенью 2021 года открылся ТРЦ Respublika Park - Хомутынник владеет им вместе с гражданином Австрии Сергеем Толстуновым.

"Мы рассматриваем проекты строительства жилых массивов в Киеве", - добавил Вьюшинский, не предоставив деталей.

В 2019 году в фонде Cascade образовали отдельное направление Cascade Ventures - сейчас фокус смещен на инвестиции в фонды, а также на построение структуры fund of funds.

"Сейчас у Cascade нет доли ни в каких публичных компаниях, но в портфеле фонда есть компании, близкие к IPO. Например, проект по цифровому страхованию Wefox, европейский онлайн-брокер рынка недвижимости McMakler, мессенджер для геймеров Discord", - резюмирует Forbes.

Экономическая правда