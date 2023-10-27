Хомутынник продал свою долю в агрохолдинге Kernel
Инвестфонд Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund, который владел 7% пакета акций Kernel, продал все акции агрохолдинга.
Об этом пишет Forbes Украина.
В письменном комментарии изданию Хомутынник сообщил, что Cascade Investment Fund с 2021 года продал более трети пакета акций Kernel на публично объявленных обратных выкупах shares buy-back.
Бизнесмен добавил, что остальные акции, несмотря на почти втрое меньшую цену, фонд продал после объявленного в 2023 году делистинга. "Это была единственная возможность получить ликвидность", - добавил Хомутынник.
По словам Хомутынника, он начал выходить из украинских активов еще до полномасштабного вторжения.
Напомним:
Крупнейший агрохолдинг Украины Kernel Holding подал заявление в Управление финансового надзора Польши на получение разрешения на вывод акций компании из обращения на Варшавской фондовой бирже.
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Глава Варшавской фондовой биржи: Эмиссия акций Kernel использована для дешевого поглощения компании
Экономическая правда