Хомутынник продал свою долю в агрохолдинге Kernel

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Инвестфонд Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund, который владел 7% пакета акций Kernel, продал все акции агрохолдинга.

Об этом пишет Forbes Украина.

В письменном комментарии изданию Хомутынник сообщил, что Cascade Investment Fund с 2021 года продал более трети пакета акций Kernel на публично объявленных обратных выкупах shares buy-back.

Бизнесмен добавил, что остальные акции, несмотря на почти втрое меньшую цену, фонд продал после объявленного в 2023 году делистинга. "Это была единственная возможность получить ликвидность", - добавил Хомутынник.

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По словам Хомутынника, он начал выходить из украинских активов еще до полномасштабного вторжения.

Напомним:

Крупнейший агрохолдинг Украины Kernel Holding подал заявление в Управление финансового надзора Польши на получение разрешения на вывод акций компании из обращения на Варшавской фондовой бирже.

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Экономическая правда