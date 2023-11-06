В порту Мариуполя очередной балкер РФ встал на загрузку углем

В морском порту временно захваченного Мариуполя очередной российский балкер встал на загрузку под уголь.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко

"Уже очередной балкер стал на загрузку под уголь. Объем 8-9 тыс тонн. Все идентификаторы отключены", – написал Андрющенко.

Петр Андрющенко

Напомним:

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В этом году Россия экспортировала в Турцию уголь, добытый на оккупированных Россией территориях, по меньшей мере, на 14,3 миллиона долларов.

Согласно данным, с февраля по июль 2023 около 160 400 тонн угля из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей Украины прибыло в Турцию.

Экономическая правда

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