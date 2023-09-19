Турция импортирует из России уголь, добытый на временно оккупированных украинских территориях - Reuters

В этом году Россия экспортировала в Турцию уголь, добытый на оккупированных Россией территориях, по меньшей мере, на 14,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

Согласно данным, с февраля по июль 2023 около 160 400 тонн угля из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей Украины прибыло в Турцию.

Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что они отправляли уголь из двух регионов в Турцию в течение этого периода.

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Министерство торговли и таможенное управление Турции не ответили на запросы о комментариях по поводу поставок.

Данные поставщика коммерческой торговли, проверенные Reuters, показали, что уголь от не менее 10 производителей отправлялся в Турцию в период с февраля по июль. Цифры показали, что Турция являлась крупнейшим пунктом экспорта угля из оккупированных Россией регионов, на которую приходилось 95% поставок за этот период.

Продавцы угля зарегистрированы в России и на аннексированных территориях Украины, говорится в базе данных российских компаний Spark.

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По данным таможни, покупателями были компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и оффшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. Турецких компаний в списке не было.

Агентство не смогло найти контакты покупателей и определить, кто был конечным бенефициаром.

В ноябре тогдашний глава так называемой ДНР Виталий Хоценко заявил, что регион уже экспортирует уголь в Турцию, откуда оно идет на рынки Ближнего Востока и Африки.

Reuters не удалось найти никакой информации в таможенных данных о поставках угля, добытого в ДНР, в Турцию или другие страны в 2022 году.

Хотя данные коммерческой торговли не дают полной картины экспорта угля, они показали, что часть шла через Ростов, а часть через черноморский порт Новороссийск, которые имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском.

Напоминаем:

Россия украла около 6 миллионов тонн украинского зерна, собранного в прошлом году на временно оккупированных территориях.