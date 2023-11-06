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"Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед"

Понедельник, 6 ноября 2023, 09:25 - Анастасия Дячкина

Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают силы обороны для своих операций.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.

По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки – 1000 км.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", – отметил Сметанин.

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О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было только на стадии испытания.

Читайте полный текст интервью с Германом Сметаниным по ссылке.

Экономическая правда 

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Укроборонпром война оружие
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