Курс валют на 6 ноября: сколько стоят доллар и евро
На 6 ноября наличная гривна постепенно укрепляется на "черном рынке" и стабильна по отношению к доллару в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:35 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,36 – 37,7 грн против котировок в 37,61 – 37,75 грн 3 ноября.
В это же время "черный" курс евро составил 40,12 – 40,4 грн против курса 40 – 40,2 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 3 ноября – 37,4 - 37,89 грн);
- Евро – 39,8 - 40,4 грн (курс на 3 ноября – 39,8 - 40,35 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,9 - 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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Напоминаем:
Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.
После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.