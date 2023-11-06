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Курс валют на 6 ноября: сколько стоят доллар и евро 

Понедельник, 6 ноября 2023, 09:52 - Анастасия Дячкина

На 6 ноября наличная гривна постепенно укрепляется на "черном рынке" и стабильна по отношению к доллару в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:35 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,36 – 37,7 грн против котировок в 37,61 – 37,75 грн 3 ноября.

В это же время "черный" курс евро составил 40,12 – 40,4 грн против курса 40 – 40,2 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 3 ноября – 37,4 - 37,89 грн);
  • Евро – 39,8 - 40,4 грн (курс на 3 ноября – 39,8 - 40,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,9 - 37,5 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Читайте также: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривней?

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

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