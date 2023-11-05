Два завода ферросплавов Коломойского приостановили работу
Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского, остановили свою деятельность.
Об этом сообщила пресс-служба ЗФЗ в Facebook.
Отмечается, что остановка печных агрегатов на зимний период из-за отсутствия постоянного обеспечения электроэнергией и водоснабжения. Предприятие в условиях простоя сосредоточится на проведении ремонтных работ.
В ЗФЗ объясняют, что прерывание поставок электроэнергии и воды негативно влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости (стоимость только одной печи достигает сотен миллионов гривен). Также каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов.
Зато заказы отечественных покупателей на зимний период будут обеспечены остатками изготовленных ферросплавов.
Также на городской голова Никополя Александр Саюка во время своей пресс-конференции подтвердил остановку с 1 ноября Никопольского завода ферросплавов.
Напомним:
По материалам Службы безопасности (СБУ) суд наложил арест на активы жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко в Запорожском заводе ферросплавов на более 1 млрд грн.