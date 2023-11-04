Вопрос на 690 млрд грн: правительство хотело реструктуризировать долг перед Нацбанком, однако от решения отказались

В поданном ко второму чтению законопроекте "О государственном бюджете на 2024 год" Министерство финансов заложило возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которыми владеет Национальный банк, на новые облигации, выпущенные на условиях правительства.

Соответствующая статья 44 появилась в тексте поданного законопроекта, опубликованного на сайте Верховной Рады.

Фактически, согласование бюджета с такой статьей могло позволить правительству реструктуризировать его долг перед Национальным банком, который по состоянию на 3 ноября составлял 690,69 млрд грн. Для этого правительству нужно было обменять облигации, которые сейчас находятся в собственности НБУ, на облигации нового выпуска. В новых ОВГЗ Кабмин мог бы пересмотреть сроки погашения, процентные ставки и другие параметры своего долга перед центральным банком.

ЭП направила запрос в Министерство финансов с просьбой уточнить причины такого решения, его цель и потенциальные новые условия долга правительства перед Нацбанком. По состоянию на момент выхода этого материала Минфин не предоставил ответа на указанные вопросы. В Национальном банке также не предоставили ответа на запрос ЭП относительно соответствующей нормы закона о госбюджете.

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В то же время вечером 3 ноября состоялось заседание Бюджетного комитета Верховной Рады, на котором рассматривался проект бюджета-2024 ко второму чтению. При рассмотрении законопроекта депутаты заслушали представителей Министерства финансов.

По итогам заседания депутаты решили отклонить норму, которая позволила бы перепрофилировать ОВГЗ в собственности НБУ. Об этом ЭП сообщили в Бюджетном комитете Рады, а также подтвердили собеседники в Нацбанке.

Откуда у правительства долг перед Нацбанком?

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Покупка Национальным банком облигаций правительства - это способ проводить денежную эмиссию. Проще говоря, таким образом Национальный банк "печатает" деньги.

Большую часть из более 690 млрд грн облигаций, находящихся в собственности НБУ, правительство продало в 2022 году. Тогда объемы и темпы поступления международной финансовой помощи не соответствовали потребностям Украины, поэтому государству пришлось прибегнуть к денежной эмиссии, чтобы профинансировать первоочередные расходы. Всего в течение 2022 года НБУ "напечатал" 400 млрд грн.

Остальные облигации в собственности НБУ - наследие предыдущих кризисов, когда государству приходилось прибегать к денежной эмиссии для финансирования потребностей бюджета.

ОВГЗ, которые НБУ приобрел в 2022 году, будут находиться в обращении еще 29 лет (в целом срок их обращения составляет 30 лет). Все это время правительству нужно будет обслуживать эти ценные бумаги и платить Нацбанку купонный доход.

Размер процентной ставки по этим эмиссионным ОВГЗ привязан к учетной ставке НБУ. Он рассчитывается как средний размер учетной ставки, который действовал за 12 месяцев до даты выплаты купонного дохода. Такой купон Минфин перечисляет раз в год.

В марте этого года в Нацбанке подсчитали, что всего за 2023 год получат от правительства 81,8 млрд грн купонных платежей по эмиссионным ОВГЗ, приобретенным в 2022 году. Тогда график выплат купонов выглядел следующим образом:

март 2023 года – 2,2 млрд грн;

апрель 2023 года – 5,5 млрд грн;

май 2023 года – 5,5 млрд грн;

июнь 2023 года – 24,8 млрд грн;

июль 2023 года – 7,5 млрд грн;

август 2023 года – 7,5 млрд грн;

сентябрь 2023 года – 7,5 млрд грн;

октябрь 2023 года – 6,3 млрд грн;

ноябрь 2023 года – 7,5 млрд грн;

декабрь 2023 года – 7,5 млрд грн.

Однако такая сумма рассчитывалась при условии, что учетная ставка в течение всего года будет составлять 25%.

В то же время 27 июля НБУ начал цикл снижения учетной ставки. Сначала ее снизили с 25% до 22%, в сентябре - до 20%, а 26 октября - сразу до 16%.

Это означает, что размер процентных платежей правительства в пользу Нацбанка во втором полугодии этого года будет меньше, чем предполагалось ранее. Правда, еще до первого снижения учетной ставки в июле Минфин перечислил НБУ около 45,5 млрд грн.

Игра в поддавки

Октябрьское решение правления Нацбанка о снижении учетной ставки сразу на 4 процентных пункта выглядит как попытка НБУ облегчить долговую нагрузку на бюджет. Дело в том, что несмотря на снижение учетной ставки, Нацбанк решил оставить без изменения размеры ставок, по которым делает расчеты с банками. Речь идет о ставках по кредитам рефинансирования и депозитным сертификатам.

Фактически, единственное, что Нацбанк изменил по итогам монетарного комитета в октябре - это размер купонного платежа, который Минфин будет делать по эмиссионным ОВГЗ.

До конца текущего года НБУ прогнозировал снижение учетной ставки до 15%. Согласно текущему прогнозу, такой уровень ставки Нацбанк будет держать в течение всего 2024 года для уменьшения инфляционного давления и поддержания привлекательности гривневых активов.