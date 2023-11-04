Комитет Рады одобрил проект бюджета на 2024 год ко второму чтению

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании одобрил проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтении.

Об этом сообщила председатель комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа.

Член фракции партии "Слуга народа" отметила, что комитет по вопросам бюджета рекомендовал госбюджет на 2024 год ко II чтению.

В доработанном правительством проекте госбюджета доходная часть увеличена по сравнению с I чтением на 22,2 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 768,5 млрд гривен, в частности, по общему фонду доходная часть увеличилась на 22,1 млрд грн.

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Кроме того, расходы и предоставление кредитов увеличили в законопроекте ко второму чтению на 95,2 млн грн - до 3 355 млрд грн.

Предельный объем дефицита был уменьшен на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долл.

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Напомним:

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению.

"Министерство финансов совместно с другими министерствами и ведомствами подготовило проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению по результатам обработки выводов и предложений ВРУ. Принципы и приоритеты, которые определены в проекте бюджета, поданном Правительством на рассмотрение парламента в I чтении - сохранены и ко II чтению. Показатели бюджета являются сбалансированными, но одновременно и напряженными. Продолжаем активно работать для привлечения необходимого внешнего финансирования", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.