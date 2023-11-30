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Германия предоставит Украине 50 миллионов евро на финансирование программы "Доступные кредиты"

Четверг, 30 ноября 2023, 19:45 - Анастасия Дячкина
 
Минфин

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) подписало с Украиной грант на 50 миллионов евро рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Деньги должны возместить расходы по компенсации процентной ставки по кредитам для украинских малого и среднего бизнеса.

Для программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в прошлом году KfW предоставила 150 млн евро, а в течение 2023 года – 600 млн евро.

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На встрече украинская и немецкая стороны также обсудили механизмы реализации программы Ukraine Facility, двустороннее сотрудничество Правительств Украины и Германии в рамках проектов Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и дальнейшие совместные шаги по подготовке межправительственного Рамочного соглашения о финансовом сотрудничестве.

Напомним:

В сентябре Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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В частности, была усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях. А также внедрены механизмы господдержки по договорам факторинга, которые будут стимулировать развитие отечественного производства.

бизнес кредиты Минфин
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