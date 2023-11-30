Польские перевозчики готовы ослабить блокирование границы с Украиной после обещаний властей

Польские перевозчики не станут распространять блокаду проезда украинских грузовиков на "последующие пункты пересечения границы" и готовы "смягчить протест", если власти Польши выполнят свои обещания.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам прошедшей 29 ноября, встречи министра инфраструктуры Польши Алвина Гаядхура с представителями протестующих поляков.

Отмечается, что власти Польши достигли предварительных договоренностей с местными перевозчиками в вопросе послабления блокады въезда в страну украинских дальнобойщиков, которая продолжается с 6 ноября.

Из заявлений сторон следует, что польские власти пообещали усилить контроль за грузовиками из Украины и проводить "комплексные проверки" в отношении перевозчиков из соседней страны.

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В ответ на это местные дальнобойщики не станут распространять блокаду проезда украинских грузовиков на "последующие пункты пересечения границы", а также, если действия властей приведут к результатам, готовы "смягчить протест".

Напоминаем:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал требования перевозчиков по восстановлению системы разрешений для украинских водителей, въезжающих в ЕС.

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Ранее представители польских автоперевозчиков заявили, что переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

Десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной 6 ноября. Впоследствии блокада распространилась еще на один пункт пропуска.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

возвращение разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.