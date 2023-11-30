Премьер-министр Польши поддержал требования протестующих на границе

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал требования перевозчиков по восстановлению системы разрешений для украинских водителей, въезжающих в ЕС.

Об этом сообщает PAP.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер Польши подчеркнул, что очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время заседания Совета министров инфраструктуры ЕС. Целью этих директив должно быть возвращение к предыдущей разрешительной системе, которая, по словам Моравецкого, "хорошо работала".

Он также выразил свое понимание многих аргументов протестующих. Среди требований протестующих есть именно восстановление разрешительной системы для украинских перевозчиков, пересекающих границу с ЕС.

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"Наша делегация в Киеве договорилась о некоторых изменениях, которые, возможно, приведут к тому, что пропустят пустые грузовики, которые возвращаются через границу. Это позволит уменьшить, по крайней мере до определенной степени, пробки и протест", – сказал Моравецкий.

Напомним:

Представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

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6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

возвращение разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.